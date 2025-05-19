  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

今日焦點股 | 美國政府據報憂慮阿里為中國iPhone開發AI

19/05/2025

 

今日焦點股 |

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Z4ZwlGjDkhg

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00899

中加國信

0.133

異動股

02800

盈富基金

23.540

異動股

01572

中國藝術金融

0.124

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,792.07
    +137.33 (+0.322%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,963.60
    +5.22 (+0.088%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,215.46
    +4.36 (+0.023%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升34.138
變動率︰+2.297%
較港股︰+2.83%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升516.161
變動率︰+1.586%
較港股︰+0.42%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升93.345
變動率︰+1.359%
較港股︰+2.02%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.281
變動率︰-1.049%
較港股︰+0.31%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.840
變動率︰+3.042%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.030
變動率︰+1.928%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.890
變動率︰-2.073%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌17.990
變動率︰-4.966%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升7.740
變動率︰+15.007%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升315.890
變動率︰+8.215%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升26.390
變動率︰+6.154%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升97.800
變動率︰+5.422%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/05/2025 20:16 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/05/2025 08:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/05/2025 20:16 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00899 中加國信
  • 0.133
  • 02800 盈富基金
  • 23.540
  • 01572 中國藝術金融
  • 0.124
  • 00135 昆侖能源
  • 8.100
  • 02096 先聲藥業
  • 9.450
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 10.320
  • 目標︰$12.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.200
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 207.000
  • 目標︰$220.00
  • 02510 德翔海運
  • 7.250
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 62.850
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.200
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.350
  • 00005 滙豐控股
  • 91.500
  • 00388 香港交易所
  • 379.000
報章貼士
  • 00398 東方表行集團
  • 3.590
  • 目標︰--
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 6.750
  • 目標︰$7.20
  • 00992 聯想集團
  • 9.960
  • 目標︰$10.90
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2025 17:00  《盤後部署》恒指反彈無力料續整固，中通快遞染藍股價短期尋突破

19/05/2025 18:35  《新股上市》寧德時代暗盤收高逾9%，每手賺2400元

19/05/2025 19:09  《新股上市》富衛集團向港交所重新提交上市申請

19/05/2025 17:48  騰訊(00700)今斥資5億元回購97.9萬股

19/05/2025 16:41  港交所委任許亮華為財務總監，劉碧茵不再兼任

20/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒５９億元，買建行沽騰訊

19/05/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】網易獲多家大行升目標，大摩升兩大海運目標逾一成

19/05/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９５，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

一本萬利 | 港股23700久攻不破有玄機，美匯或再跌一成（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費投資遜預期，美債持有量退至第三，鴻蒙電腦發布新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 傳與蘋果AI合作受美關注疊加季績遜預期，阿里連日急挫，仍獲大行力撐可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

5年後的金融災難
人氣文章

Member Zone

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！
人氣文章

小薯茶水間

本周天氣預報：炎熱逾30度，星期四酷熱最高34度，周六或有驟雨與低壓槽靠近
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

母親節禮物Last Call！Clé de Peau、Guerlain和La Prairie的最強貴婦級精華，讓媽媽綻放美麗光彩！
人氣文章

Travel & Dining

百年摩洛哥咖啡老牌！走進Bacha Coffee全新旗艦店，品嘗摩洛哥傳統小食、經典手沖咖啡
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

治療情傷：除了靠時間沖淡，更要靠自己
健康好人生 Health Channel
人氣文章
謝霆鋒出道28年堅持不化妝：除特技化妝外未試過化妝，男仔要似返個男仔新文章
人氣文章
57歲吳婉芳兒子製作母親節曲奇，超級凍齡狀態曝光，分享佛系保養5招，睡前堅持做1件事
人氣文章
70歲馮寶寶移居大馬罕有亮相，皮膚白嫩狀態佳，曾兩度離婚患情緒病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪19/05/2025
一本萬利 | 港股23700久攻不破有玄機，美匯或再跌一成（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處