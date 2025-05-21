今日焦點股 | 歐盟擬對網上訂購小包裹徵收2歐元統一費用
21/05/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=VJja5XZIOeg
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
21/05/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=VJja5XZIOeg
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
更多今日焦點股
2025-05-22
2025-05-21
2025-05-19
2025-05-16
2025-05-15
2025-05-14
2025-05-13
2025-05-12
2025-05-09
延伸閱讀
22/05/2025 12:06 外圍震盪亞太股市偏軟，恒指半日跌131點內需股領跌
22/05/2025 12:04 聯想(00992)全年多賺37%，末期息派30.5港仙
22/05/2025 11:50 【ＡＩ】蘋果2025年全球開發者大會將於6月10日網上舉行
22/05/2025 11:47 【新冠感染】泰國一周錄得逾3萬宗新冠確診，曼谷淪重災區
22/05/2025 10:42 彭博:香港對私募股權和風險投資基金加強稅務稽查
22/05/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒２７億元，買建行沽騰訊
22/05/2025 08:43 【大行炒Ｄ乜】麥格理升小鵬至跑贏大市，百度績勝預期仍遭削目標
22/05/2025 11:40 《財資快訊》美電升報７﹒８２６０，一周拆息與上日維持０﹒１％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2025 12:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2025 12:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2025 12:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2025 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話22/05/2025
小米發布會｜小米將發布新車YU7，可成股價催化劑？
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N