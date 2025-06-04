今日焦點股 | 中國平安擬發行117.65億港元2030年到期零息可轉換債
04/06/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 09:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 09:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2025 09:40
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