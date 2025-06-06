今日焦點股 | 內地5月新能源乘用車零售按年增長30%
06/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2025 16:40
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