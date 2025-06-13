今日焦點股 | 傳騰訊擬收購市值150億美元的南韓遊戲開發商Nexon
13/06/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=IaObKL5Vjyw
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
13/06/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=IaObKL5Vjyw
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
更多今日焦點股
2025-06-13
2025-06-12
2025-06-11
2025-06-10
2025-06-09
2025-06-06
2025-06-05
2025-06-04
2025-06-03
延伸閱讀
13/06/2025 17:00 《盤後部署》港股成交擴大有轉勢訊號，抗跌之選吼高息康師傅
13/06/2025 18:09 【新股上市】海天味業暫錄約2627億元孖展，超額認購457倍
13/06/2025 18:08 藥明生物(2269)大股東傳折讓最多5.3%減持8290萬股
13/06/2025 17:19 恒地中環新海濱地王獲美資金融機構預租22萬呎，呎租137元
13/06/2025 10:49 中資企業據報擬加入收購長和(00001)港口財團
13/06/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒８９億元，買美團沽阿里
13/06/2025 08:43 【大行炒Ｄ乜】周大福績後獲多行看好，中信里昂大升中生製藥目標
13/06/2025 16:40 《財資快訊》美電升報７﹒８４９３，隔夜拆息維持０﹒０１％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|國際動態14/06/2025
中東 | 德黑蘭與耶路撒冷密集爆炸，伊朗稱擊落兩架F-35
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N