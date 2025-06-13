  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

今日焦點股 | 傳騰訊擬收購市值150億美元的南韓遊戲開發商Nexon

13/06/2025

 

今日焦點股 | 傳騰訊擬收購市值150億美元的南韓遊戲開發商Nexon

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=IaObKL5Vjyw

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01428

耀才證券金融

7.770

異動股

06818

中國光大銀行

3.930

異動股

02800

盈富基金

24.260

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,197.79
    -769.83 (-1.792%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,976.97
    -68.29 (-1.130%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,406.83
    -255.66 (-1.300%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.129
變動率︰+2.273%
較港股︰+1.65%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌47.880
變動率︰-2.165%
較港股︰+0.38%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.549
變動率︰-2.194%
較港股︰-0.46%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.436
變動率︰-3.582%
較港股︰-5.35%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌112.870
變動率︰-3.216%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌20.020
變動率︰-3.472%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌25.680
變動率︰-3.892%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.730
變動率︰-5.464%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌11.240
變動率︰-4.076%
MA
萬事達
按盤價(USD)︰跌562.030
變動率︰-4.624%
V
維薩卡
按盤價(USD)︰跌352.850
變動率︰-4.995%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌70.830
變動率︰-5.320%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/06/2025 01:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/06/2025 01:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.770
  • 06818 中國光大銀行
  • 3.930
  • 02800 盈富基金
  • 24.260
  • 00322 康師傅控股
  • 11.760
  • 00017 新世界發展
  • 5.330
股份推介
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.080
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.800
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.090
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.200
  • 目標︰$181.00
  • 00371 北控水務集團
  • 2.440
  • 目標︰$3.15
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.000
  • 00001 長和
  • 47.400
  • 00700 騰訊控股
  • 510.000
  • 00388 香港交易所
  • 413.600
  • 00005 滙豐控股
  • 92.250
報章貼士
  • 09926 康方生物
  • 95.850
  • 目標︰$105.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 5.720
  • 目標︰$6.50
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 72.650
  • 目標︰$78.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2025 17:00  《盤後部署》港股成交擴大有轉勢訊號，抗跌之選吼高息康師傅

13/06/2025 18:09  【新股上市】海天味業暫錄約2627億元孖展，超額認購457倍

13/06/2025 18:08  藥明生物(2269)大股東傳折讓最多5.3%減持8290萬股

13/06/2025 17:19  恒地中環新海濱地王獲美資金融機構預租22萬呎，呎租137元

13/06/2025 10:49  中資企業據報擬加入收購長和(00001)港口財團

13/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒８９億元，買美團沽阿里

13/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】周大福績後獲多行看好，中信里昂大升中生製藥目標

13/06/2025 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４９３，隔夜拆息維持０﹒０１％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

中東 | 德黑蘭與耶路撒冷密集爆炸，伊朗稱擊落兩架F-35新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 中東緊張局勢升溫，道指跌逾700點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 海天味業暫錄約2627億元孖展，超額認購457倍新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

天才球員必然成功？態度才是成功關鍵！
人氣文章

Foodie What’s On

媽咪雞蛋仔 x 大孖醬料 推出「腐乳黃金雞蛋仔」！父親節限定：跟爸爸一同惠顧 即可以$20試到新口味！
人氣文章

基金債券攻略．凌風

認識債券，由零息債券開始
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠指南中菜廳！蘋果木燻頂級西班牙黑毛豬叉燒、奢華魚子醬北京片皮鴨，原隻椒鹽鮮鮑魚仔，打破粵菜死板印象！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從設計概念到首飾成品的橋樑！展覽《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年》，看L’ÉCOLE珍藏手繪珠寶設計圖
人氣文章

Travel & Dining

富國島五星酒店法式地中海料理：27顆米芝蓮星級主廚主理！香烤牛里脊、普羅旺斯地道燉菜，踏上異國尋味之旅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
情緒病 │ 中學男教師海怡半島墮樓身亡，疑患抑鬱症與工作壓力困擾
人氣文章
從迷惘到歡笑 - 手作糉子的成長旅程 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態14/06/2025
中東 | 德黑蘭與耶路撒冷密集爆炸，伊朗稱擊落兩架F-35
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美自毁科研根基，中國發力谷創新

13/06/2025 08:15

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處