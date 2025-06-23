今日焦點股 | 新股三花智控錄超購747倍惟暗盤表現潛水，股份今早掛牌
23/06/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=_XHe1In5idE
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
23/06/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=_XHe1In5idE
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
延伸閱讀
23/06/2025 08:02 【中東戰火】德黑蘭：伊朗鈾濃縮材料依然存在，不會停止核活動
23/06/2025 07:50 《國金頭條》聯儲局官員稱或最早於7月減息，道指微升35點
23/06/2025 08:07 天瑞水泥(1252)去年虧轉賺2.8億人幣不派息，今早復牌
23/06/2025 08:04 【新股上市】藥捷安康超購3419倍一手分配率0.8%，今掛牌
23/06/2025 08:02 【新股上市】佰澤醫療超購25倍一手分配率20%，今早掛牌
23/06/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒５１億元，買建行沽騰訊
23/06/2025 08:35 【大行炒Ｄ乜】高盛升中金、信証目標，摩通恢復眾安在綫超配評級
20/06/2025 16:26 《財資快訊》美電軟報７﹒８４９８，隔夜拆息維持０﹒０１％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 09:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 09:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 09:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2025 08:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N