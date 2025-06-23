  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

今日焦點股 | 新股三花智控錄超購747倍惟暗盤表現潛水，股份今早掛牌

23/06/2025

 

今日焦點股 | 新股三花智控錄超購747倍惟暗盤表現潛水，股份今早掛牌

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=_XHe1In5idE

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

505.500

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

111.700

異動股

02419

德康農牧

78.650

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00256 冠城鐘錶珠寶
  • 0.485
  • 02159 麥迪衛康
  • 0.730
  • 00723 信保環球控股
  • 0.285
  • 00968 信義光能
  • 2.320
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 5.820
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.870
  • 目標︰$4.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.240
  • 目標︰$12.30
  • 06820 友誼時光
  • 0.870
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.020
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.900
  • 目標︰--
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 1.730
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.410
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.450
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.700
  • 00001 長和
  • 47.400
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 4.390
  • 目標︰--
  • 01929 周大福
  • 12.760
  • 目標︰--
  • 00322 康師傅控股
  • 11.520
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2025 08:02  【中東戰火】德黑蘭：伊朗鈾濃縮材料依然存在，不會停止核活動

23/06/2025 07:50  《國金頭條》聯儲局官員稱或最早於7月減息，道指微升35點

23/06/2025 08:07  天瑞水泥(1252)去年虧轉賺2.8億人幣不派息，今早復牌

23/06/2025 08:04  【新股上市】藥捷安康超購3419倍一手分配率0.8%，今掛牌

23/06/2025 08:02  【新股上市】佰澤醫療超購25倍一手分配率20%，今早掛牌

23/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒５１億元，買建行沽騰訊

23/06/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛升中金、信証目標，摩通恢復眾安在綫超配評級

20/06/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９８，隔夜拆息維持０﹒０１％

專題透視
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 新股三花智控錄超購747倍惟暗盤表現潛水，股份今早掛牌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 聯儲局官員稱或最早於7月減息，道指微升35點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：美軍炸伊朗核設施，港股下跌是買入良機新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

湯告魯斯獲頒奧斯卡終身成就獎，曾4度提名落敗 至今有2項健力士紀錄
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

MC英語速成班：由開場到閉幕！香港職人一定要收藏的典禮英語大全
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞洲7日美元定存達10.8厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

西裝配Cap帽！90年代的美國街頭時尚，成為了現今「西裝友」的隨性穿搭指南？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

姚樂怡，拼命女郎
人氣文章

電影寓言．朱相楠

張藝謀《滿江紅》：讓人審美疲勞的票房神話
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長短腳問題︱調整盤骨傾斜︰利用硬帶或毛巾，兩大簡易訓練強化盤骨及臗部
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 09:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 09:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 09:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2025 08:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章今日焦點股23/06/2025
今日焦點股 | 新股三花智控錄超購747倍惟暗盤表現潛水，股份今早掛牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處