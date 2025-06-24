今日焦點股 | 以伊已同意全面停火 國際油價插逾7%收市，留意三桶油走勢
24/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 15:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 15:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 15:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2025 14:55
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