今日焦點股 | 友邦上周五超大手折讓出售股份來自科威特投資局
07/07/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2025 01:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/07/2025 16:40
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