今日焦點股 | 紫金礦業發盈喜，預計中期多賺54%至232億元人民幣
14/07/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2025 19:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2025 16:40
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神州經脈 | 新增貸款與社融超預期，進出口數據佳，黃仁勳再訪華
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