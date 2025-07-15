今日焦點股 | 據報新世界未能按時獲156億元貸款，將續進行磋商
15/07/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=XKpY-VML1gg
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
15/07/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=XKpY-VML1gg
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
更多今日焦點股
2025-07-16
2025-07-15
2025-07-14
2025-07-11
2025-07-10
2025-07-09
2025-07-08
2025-07-07
2025-07-04
延伸閱讀
16/07/2025 17:13 《盤後部署》港股回吐料跌極有限，AI股回勇宜追聯想落後
16/07/2025 17:30 新世界傳蝕賣11 SKIES機場購物中心，已與機管局進行討論
16/07/2025 17:46 【新股上市】港產獨角獸Klook傳赴美上市，集資最多5億美元
16/07/2025 17:33 港交所(388)就縮短股票現貨市場結算周期發表討論文件
16/07/2025 16:40 【定期存款】拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9厘
16/07/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０３億元，買美團沽騰訊
16/07/2025 08:50 【大行炒Ｄ乜】大行齊捧泡瑪目標獨高盛維持中性，麥格理唱好藥股
16/07/2025 16:26 《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一個月拆息軟至０﹒７５％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 23:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話16/07/2025
港交所 | 研縮短港股結算周期至「T+1」，邀市場9月前交意見
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N