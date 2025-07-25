今日焦點股 | 據報京東擬收購德國Ceconomy，估值22.3億歐元
25/07/2025
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【你點睇？】泰、柬兩國於邊境爆發武裝衝突，你認為如衝突持續升級，中國是否應該介入為地區局勢降溫？► 立即了解
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2025 16:40
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