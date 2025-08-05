今日焦點股 | 7月Tesla中國銷量近67900輛，按年減少逾8%
05/08/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 10:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 10:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 10:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2025 09:45
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