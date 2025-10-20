今日焦點股 | 國壽料首三季純利潤按年最多增長約70%
20/10/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=uKIDROxVMHQ
【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票
20/10/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=uKIDROxVMHQ
【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票
更多今日焦點股
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
延伸閱讀
20/10/2025 16:20 恒指全日升611點收報25858，科指領漲阿里升4.8%、騰訊升3.2%
20/10/2025 16:38 《本港經濟》本港今年7至9月失業率為3.9%，高於市場預期
20/10/2025 14:54 【新股上市】IP趣玩食品商金添動漫申港上市，擁Chiikawa等多個IP
20/10/2025 14:47 【國際要聞】日本自民黨與維新會同意聯合執政，高市早苗可望拜相，日經收盤創新高
20/10/2025 12:32 【立法會選舉】田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選
20/10/2025 07:53 【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０３億元，買美團沽阿里
20/10/2025 08:35 【大行炒Ｄ乜】大摩升老鋪黃金至超配，周大福績後獲大摩升目標…
20/10/2025 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７６７５，一周拆息較上日微升至３﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 17:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 17:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞20/10/2025
許正宇：物流署已落實六項先行措施，並要做好政府採購的把關者
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N