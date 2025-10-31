  • 會員
今日焦點股 | 友邦首三季新業務價值43.14億美元按年升18%

31/10/2025

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/live/m_ekmIDfoK8?si=R8HwQw-WSURZTjJ-

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,483.27
    -38.85 (-0.082%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,835.40
    +13.06 (+0.191%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,724.05
    +142.91 (+0.606%)
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.671
變動率︰+3.632%
較港股︰+0.29%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.671
變動率︰-2.519%
較港股︰-0.38%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌630.628
變動率︰-2.791%
較港股︰+0.26%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.684
變動率︰-4.406%
較港股︰-7.55%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.325
變動率︰+2.423%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.420
變動率︰+1.114%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌170.070
變動率︰-2.219%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.315
變動率︰-4.609%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升132.410
變動率︰+17.322%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升245.720
變動率︰+10.258%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升353.980
變動率︰+7.753%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升1,128.165
變動率︰+3.596%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2025 12:31 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2025 12:31 EDT
