輕鬆護老
今日焦點股 | 比亞迪10月交付跌12%至44萬輛車，蔚來交付創新高

03/11/2025

 

今日焦點股 | 比亞迪10月交付跌12%至44萬輛車，蔚來交付創新高

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=nZVzOFzHBUU

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？

異動股

異動股

01393

恒鼎實業

0.072

異動股

06680

金力永磁

21.100

異動股

07709

ＸＬ二南方海力士

15.930

即時重點新聞

03/11/2025 10:07  《異動股》中芯、華虹齊挫4%，傳安世半導體獲中美解禁其內地工廠將恢復出貨

03/11/2025 10:01  【立法會選舉】江旻憓確認出戰旅遊界，今日下午報名參選

03/11/2025 09:51  《異動股》三桶油走強中海油升逾3%，油組決定明年首季暫停增產

03/11/2025 09:24  恒指高開92點報25999，賭收勝預期利好賭股，黃金稅收新規挫周大福紫金

03/11/2025 08:26  安世半導體荷蘭總部歡迎中美取消芯片出貨禁令

03/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒１９億元，買小米沽騰訊

03/11/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】高盛下調小米目標近一成半，比亞迪績後被多行削…

03/11/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２１，隔夜拆息較上日跌至３﹒０…

新聞>財經熱話

國際要聞 | 北美冬令時間開始，美股改香港時間晚上10點半開市新文章
新聞>開市Good Morning

伍禮賢：中美角力因素對港股短期影響有限，內險股續看高一線新文章
新聞>大行報告

大行報告 | 小米、比亞迪、比電、平保、李寧、內銀及油股最新評級/目標價，一click就知道新文章
影視娛樂

無綫懷念許紹雄推出特別節目，本周六播《新紮師妹》、下周一起播《使徒行者 2》
生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存
財識兼收．止凡

楊振寧逝世的反思
Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
港女講男．妮洛

是渣男還是真心？3個特徵看穿假情假意的玩家！
識食Hea住瘦．曾欣欣

間歇性斷食早餐？研究：或增加代謝症候群風險！小心3大代謝傷害
日本「壽司之神」100歲大壽，曾為奧巴馬服務，長壽秘訣仍想工作多5年 新文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
辧公室伸展6招｜紓緩肩頸痠痛、上班族必學輕鬆動作新文章
國際要聞 | 北美冬令時間開始，美股改香港時間晚上10點半開市
