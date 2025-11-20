  • 會員
今日焦點股 | 快手第三季經調整盈利按年升26%，略勝預期

20/11/2025

 

今日焦點股 | 快手第三季經調整盈利按年升26%，略勝預期

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=xtMF76xlYAw

異動股

異動股

02431

佑駕創新

16.900

異動股

08305

聖唐控股

0.540

異動股

02076

ＢＯＳＳ直聘－Ｗ

80.450

即時重點新聞

20/11/2025 12:45  《午市前瞻》港股流動性趨緊恐試25700點，內地合併潮反映券商「大食細」格局

20/11/2025 12:10  傳內地擬推房貸貼息，恒指逆轉跌勢半日反覆收升37點報25867

20/11/2025 12:03  領展中期可分派總額跌5.6%，每基金分派減5.9%至126.88仙

20/11/2025 12:17  莎莎國際(00178)中期純利升54.8%至5015.7萬元，中期息增至1.15仙

20/11/2025 12:29  太興(6811)發聲明指遭網絡攻擊，電子現金券暫無法使用，未有跡象顯示顧客資料外泄

20/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒９１億元，買小米沽盈富基金

20/11/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】快手績後遭削目標野村劈近一成半，信証大升晶片股目標

20/11/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５７，一周拆息較上日升５６基點

新聞>中國故事

京城近觀｜從被捧到被罵，「人民咖啡館」熱度降溫 新文章
新聞>市場動向

受惠 AI 新經濟與減息趨勢下的五種投資新文章
新聞>財經熱話

彭博：逾1900億元限售股份陸續解禁，將為港股增添壓力新文章
FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達2.75厘，數銀推新客1個月16厘
Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
香港‧寶‧藏．Alex Lai

林峯演唱會Go With The Flow上海站：一場遲來的演藝生命辯證
本港癌症頭號殺手：50歲男聲音沙啞誤當胃酸倒流，求診竟確診肺癌！
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則
京城近觀｜從被捧到被罵，「人民咖啡館」熱度降溫
