今日焦點股 | 理想11月新車交付量跌32%，蔚來同月增76%

02/12/2025

 

今日焦點股 | 理想11月新車交付量跌32%，蔚來同月增76%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=2WWNx78yJGE

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？

即時重點新聞

02/12/2025 17:23  【宏福苑大火】死亡人數增至156人，30人失聯，宏志閣住戶可短暫返回單位

02/12/2025 17:48  【立法會選舉】陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消

02/12/2025 17:00  《盤後部署》A股回吐恒指二萬六爭持，快手發布新一代可靈股價有憧憬

02/12/2025 16:12  恒指全日升61點收報26095，受制20天線，成交降至1782億元

02/12/2025 14:55  【宏福苑大火】標普：大埔宏福苑火災料加重財險業承保業績壓力

02/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒０１億元，買美團沽騰訊

02/12/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】車企銷量放榜比亞迪獲巴克萊微升目標，理想遭高盛削目標逾一成

02/12/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８８１，隔夜拆息與上日尾市持平

人氣文章香港政情02/12/2025
立法會選舉 | 陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消
