  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

今日焦點股 | 商湯折讓8.6%配售17.5億股B類股份抽水逾31億元

18/12/2025

 

今日焦點股 | 商湯折讓8.6%配售17.5億股B類股份抽水逾31億元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=HI2_XcrC78o

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00853

微創醫療

11.050

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

558.000

異動股

01055

中國南方航空股份

5.700

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 7.930
  • 08573 廣駿集團控股股權
  • 0.110
  • 02533 黑芝麻智能
  • 19.340
  • 00853 微創醫療
  • 11.010
  • 01218 永義國際
  • 4.470
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.730
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 558.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,100.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.450
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.080
  • 09992 泡泡瑪特
  • 190.700
  • 02628 中國人壽
  • 28.600
  • 00763 中興通訊
  • 26.940
報章貼士
  • 00969 華聯國際
  • 0.109
  • 目標︰$13.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.100
  • 目標︰$11.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.050
  • 目標︰$89.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/12/2025 10:50  【新世界】高盛據報有意折讓價收購新世界部分貸款

18/12/2025 10:25  【聚焦數據】內地11月青年失業率降至16.9%，創五個月最低水平

18/12/2025 10:15  【特朗普當政】特朗普講話突出民生政績，稱美國勞工薪資漲幅遠超通脹

18/12/2025 09:33  《異動股》商湯挫近半成，折讓8.6%配股抽水31億元

18/12/2025 09:23  《異動股》中金公司復牌高開7%，就合併東興證券與信達證券達成協議

18/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

18/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】富瑞降小米評級至持有，高盛削內房目標降級龍湖至中性

18/12/2025 09:34  《財資快訊》美電升報７﹒７７８８，一年拆息上日報３﹒１３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 華納兄弟拒絕派拉蒙千億美元敵意收購，指Netflix價值優於提案新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | AI概念捱沽阿里百度跌2%，據報甲骨文百億美元融資遇阻新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 商湯挫近半成，折讓8.6%配股抽水31億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

消委會︱測試8款座枱式水機︰$749小米媲美$6,488飛利浦？最大溫差逾10°C＋選購貼士新文章
人氣文章

娛樂

Taylor Swift豪派逾15億港元花紅，舞蹈員收穫足以買樓做首期，員工興奮如中六合彩
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱領導力必修︰如何建立團隊精神？信、望、愛三大要訣拒絕公司分化新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

臨近聖誕，揭開時間管理大師的種種謊言！第六感是脫離渣男的逃生口？新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

花生醬真的「有毒」嗎？營養師拆解黃曲霉毒迷思  新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《去死吧，我的愛》：成為貓是一位母親最後的希望
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物中毒｜已故男星喬任梁父親食8隻壞死大閘蟹中毒入院，專家警告：食死蟹極度危險 3
人氣文章
人工受孕 │ 香港首位華人女騎師江碧蕙，8次失敗最終靠1關鍵成功懷孕
人氣文章
4個啞鈴訓練動作：操練胸肌、背肌線條 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2025 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/12/2025
外圍經濟 | 華納兄弟拒絕派拉蒙千億美元敵意收購，指Netflix價值優於提案
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區