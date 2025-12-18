今日焦點股 | 商湯折讓8.6%配售17.5億股B類股份抽水逾31億元
18/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=HI2_XcrC78o
【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇
18/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=HI2_XcrC78o
【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇
更多今日焦點股
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
延伸閱讀
18/12/2025 10:50 【新世界】高盛據報有意折讓價收購新世界部分貸款
18/12/2025 10:25 【聚焦數據】內地11月青年失業率降至16.9%，創五個月最低水平
18/12/2025 10:15 【特朗普當政】特朗普講話突出民生政績，稱美國勞工薪資漲幅遠超通脹
18/12/2025 09:33 《異動股》商湯挫近半成，折讓8.6%配股抽水31億元
18/12/2025 09:23 《異動股》中金公司復牌高開7%，就合併東興證券與信達證券達成協議
18/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動
18/12/2025 08:51 【大行炒Ｄ乜】富瑞降小米評級至持有，高盛削內房目標降級龍湖至中性
18/12/2025 09:34 《財資快訊》美電升報７﹒７７８８，一年拆息上日報３﹒１３％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2025 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N