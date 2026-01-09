  • 會員
今日焦點股 | 恒生86%股東支持滙控提出的私有化方案，恒生股份將於本月27日撤銷上市地位

09/01/2026

 

今日焦點股 | 恒生86%股東支持滙控提出的私有化方案，恒生股份將於本月27日撤銷上市地位

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=dCKLolPAXkQ

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

