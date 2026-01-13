  • 會員
今日焦點股 | 市場憂慮美聯儲獨立性，離岸及在岸人幣走強

13/01/2026

 

今日焦點股 | 市場憂慮美聯儲獨立性，離岸及在岸人幣走強

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=0Ddl_ia7HXk

即時重點新聞

13/01/2026 13:01  凱基：年底恒指目標上望30000點，推薦12大選股包括騰訊阿里小鵬等

13/01/2026 12:52  三間發鈔銀行2月3日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，1月27日起網上預約

13/01/2026 12:45  《午市前瞻》恒指料兩萬七整固，藥明康德盈喜來自非持續增長追入應慎

13/01/2026 12:28  凱基料今年美國經濟增長2.2%，年內再減息50至75個點子，看好核心科技及半導體股

13/01/2026 12:07  恒指半日升268點報26877，主板半日成交近兩千億，科技股回順藥股發力衝

13/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

13/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】富瑞削京東目標一成八，多行齊降百威亞太目標價

13/01/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７９８３，隔夜拆息較上日跌至１﹒４…

新聞>財經熱話

《魚缸博客》| 美國捉馬杜羅係為石油？同你剖析委內瑞拉同美國石油結構新文章
新聞>FOCUS

中際天孚 | FOCUS | 光模塊雙雄闖港，終極後勁還看CPO新文章
新聞>財經熱話

藥明系 | 藥明康德發盈喜料去年盈利倍升，大行齊唱好股價曾飆一成仍可追入？藥明生物也可吼？新文章
手機情報站．徐帥

Huawei全場景創新產品登場｜耳夾耳機、奢華腕錶、 Wi-Fi 7路由器亮相
娛樂

1月電影速報｜《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄AI代演員表情，《尋秦記》最新票房突破5400萬
購物兵團

一田辦年貨：安記、官燕棧海味福袋35折起／特設$18、$28專區／獨家Chiikawa揮春、利是封
識食Hea住瘦．曾欣欣

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！
電影寓言．朱相楠

Netflix電影《影星傑凱利》：探照銀幕英雄的內省之旅
Fashion Feature

萬千星輝2025紅毯造型：佘詩曼霸氣回歸！王敏奕仙氣全開、陳自瑤超性感！關嘉敏、戴祖儀成最災難造型？
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
護膝攻略︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢新文章
廚具安全｜木砧板發霉恐致癌？專家提醒切忌2件事 + 推薦安全材質與最佳清洗方法
《魚缸博客》| 美國捉馬杜羅係為石油？同你剖析委內瑞拉同美國石油結構
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

