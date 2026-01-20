  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

今日焦點股 | 泡泡瑪特近兩年首斥2.5億元回購140萬股

20/01/2026

 

今日焦點股 | 泡泡瑪特近兩年首斥2.5億元回購140萬股

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ocApaIXTlZ0

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00917

趣致集團

32.100

異動股

00081

中國海外宏洋集團

2.150

異動股

00700

騰訊控股

601.500

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00081 中國海外宏洋集團
  • 2.150
  • 00700 騰訊控股
  • 601.000
  • 00670 中國東方航空股份
  • 5.980
  • 02211 大健康國際
  • 2.800
  • 00590 六福集團
  • 31.180
股份推介
  • 00728 中國電信
  • 5.180
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 11.990
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 59.950
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.520
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.120
  • 目標︰$43.90
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 75.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 196.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.980
  • 00700 騰訊控股
  • 601.000
報章貼士
  • 06680 金力永磁
  • 22.060
  • 目標︰$29.00
  • 09858 優然牧業
  • 4.400
  • 目標︰$5.20
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 47.760
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02013 微盟集團
  • 2.380
即時重點新聞

20/01/2026 10:12  《異動股》新世界回吐9%，此前九連升無重大事項公布下股價累漲最多58%

20/01/2026 09:56  《異動股》比亞迪跌2%吉利跌1%，乘聯分會料今年行業任務艱鉅

20/01/2026 10:35  《異動股》泡泡瑪特大手筆回購沖喜新消費板塊，蜜雪漲4%茶飲股齊飆

20/01/2026 09:23  恒指低開19點報26544，泡泡瑪特啟回購股價高開，滙控士氣如虹挑戰再破頂

20/01/2026 09:49  《異動股》英矽智能升近4%，與衡泰生物合作開發新藥最多可收5億元

20/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９２億元，買中芯沽中移動

20/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控目標一成半，瑞銀升長和目標逾一成

20/01/2026 09:37  《財資快訊》美電升報７﹒７９７６，一年拆息上日報３﹒０１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 泡泡瑪特高開半成，兩年來首回購，與榮耀推潮玩手機周日開售新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美國國內承擔新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分
人氣文章

娛樂

胡楓94歲生日｜中氣十足表演「拉咪」，兒孫滿堂與圈中200藝人齊賀壽 新文章
人氣文章

搵食地圖

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

經典電影回顧：《8米厘感官謀殺》，暴力以外的人性反響
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

金球獎2026紅地毯手錶亮點：Jennifer Lawrence、Michael B. Jordan同戴古董錶！Vintage手錶將會是下一個潮流？
人氣文章

Art & Living Feature

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜74歲郭鋒近況曝光，曾因喪妻陷低谷想再見太太
人氣文章
遊日注意｜蜱蟲病殺入東日本，嚴重可致器官衰竭亡
人氣文章
鼻病毒｜內地爆發傳播力強，無疫苗特效藥3類人高危新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2026 11:24
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/01/2026
異動股 | 滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區