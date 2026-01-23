  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 市場消息指阿里巴巴決定支持旗下全資晶片公司平頭哥(T-Head)獨立上市

23/01/2026

 

今日焦點股 | 市場消息指阿里巴巴決定支持旗下全資晶片公司平頭哥(T-Head)獨立上市

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/live/VEnJkITinoc?si=EuJxAlK9cv2JmQUp

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

02338

濰柴動力

25.580

異動股

02155

森松國際

11.750

異動股

01580

大森控股

0.400

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01580 大森控股
  • 0.410
  • 00968 信義光能
  • 3.530
  • 01057 浙江世寶
  • 6.430
  • 01286 鷹普精密
  • 7.040
  • 03690 美團－Ｗ
  • 97.600
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 159.300
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.495
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.250
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 15.590
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 63.400
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 221.800
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 386.200
  • 00941 中國移動
  • 79.150
  • 00006 電能實業
  • 59.350
  • 00008 電訊盈科
  • 5.560
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.480
  • 目標︰$25.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.350
  • 目標︰$21.10
  • 00425 敏實集團
  • 40.100
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 08083 有贊
  • 0.151
即時重點新聞

23/01/2026 12:45  《午市前瞻》恒指若守穩26400點或有望破去年高，阿里分拆效應持續上望186元

23/01/2026 12:06  恒指半日升88點報26718，滙控破頂後倒跌，阿里見兩個半月高

23/01/2026 11:14  【外圍經濟】日本央行維持利率在0.75厘不變

23/01/2026 12:12  特步(1368)上季主品牌零售增長僅持平，全年低單位數百分比增長

23/01/2026 11:31  【風雲人物】馬斯克首次亮相達沃斯論壇，宣稱Robotaxi年內將在美國廣泛推出

23/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒３９億元，買阿里沽中移動

23/01/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半

23/01/2026 11:42  《財資快訊》美電升報７﹒７９７９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指若守穩26400點或有望破去年高 阿里分拆效應或持續上望186元新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：阿里巴巴可分注吸納，長遠目標望$200！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 泡泡瑪特漲超7%，據報「星星人」情人節盲盒隱藏款獲炒高近7倍新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜外圍政局動盪 倉位點急救？｜金價下關5000美元見？｜Netflix、Intel 業績拆解！
人氣文章

基金債券攻略．凌風

債券不敵高息股？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

控糖不一定戒澱粉？四款餐前食物幫助穩定血糖！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣
人氣文章

Fashion Feature

一場紅色的史詩：Valentino Garavani 辭世，最後的時尚皇帝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜58歲台灣歌后驚患柏金遜，疑童工時長期接觸2物質致病
人氣文章
全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！
人氣文章
護膚品測試｜日本雜誌評測潤唇膏，8款A級高保濕，5大選購Tips
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 14:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 14:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 14:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 13:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/01/2026
港股 | 午市前瞻 | 恒指若守穩26400點或有望破去年高 阿里分拆效應或持續上望186元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區