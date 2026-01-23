今日焦點股 | 市場消息指阿里巴巴決定支持旗下全資晶片公司平頭哥(T-Head)獨立上市
23/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/live/VEnJkITinoc?si=EuJxAlK9cv2JmQUp
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
23/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/live/VEnJkITinoc?si=EuJxAlK9cv2JmQUp
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多今日焦點股
2026-01-23
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-13
延伸閱讀
23/01/2026 12:45 《午市前瞻》恒指若守穩26400點或有望破去年高，阿里分拆效應持續上望186元
23/01/2026 12:06 恒指半日升88點報26718，滙控破頂後倒跌，阿里見兩個半月高
23/01/2026 11:14 【外圍經濟】日本央行維持利率在0.75厘不變
23/01/2026 12:12 特步(1368)上季主品牌零售增長僅持平，全年低單位數百分比增長
23/01/2026 11:31 【風雲人物】馬斯克首次亮相達沃斯論壇，宣稱Robotaxi年內將在美國廣泛推出
23/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒３９億元，買阿里沽中移動
23/01/2026 08:48 【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半
23/01/2026 11:42 《財資快訊》美電升報７﹒７９７９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 14:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 14:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 14:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 13:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON