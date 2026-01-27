  • 會員
今日焦點股 | 阿里巴巴發布Qwen3 Max Thinking模型，稱性能大幅提升

27/01/2026

 

今日焦點股 | 阿里巴巴發布Qwen3 Max Thinking模型，稱性能大幅提升

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=X4NLQT8i4AM

異動股

異動股

01401

未來機器有限公司

1.190

異動股

01855

中慶股份

1.650

異動股

02023

中國綠島科技

0.750

精選美股行情
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,003.41
    -408.99 (-0.828%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,978.60
    +28.37 (+0.408%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,817.10
    +215.74 (+0.914%)
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升87.023
變動率︰+4.251%
較港股︰+0.66%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升138.036
變動率︰+3.996%
較港股︰+2.63%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升70.040
變動率︰+2.687%
較港股︰+0.49%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.618
變動率︰-4.902%
較港股︰+0.28%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.120
變動率︰+3.922%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升34.680
變動率︰+3.430%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升50.170
變動率︰+3.146%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升47.520
變動率︰+2.172%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升51.150
變動率︰+15.986%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升86.380
變動率︰+8.750%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌45.450
變動率︰-5.293%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌282.700
變動率︰-19.605%
異動股
  • 01401 未來機器有限公司
  • 1.190
  • 08418 傲迪瑪汽車
  • 1.700
  • 02023 中國綠島科技
  • 0.750
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.150
  • 02099 中國黃金國際
  • 228.800
  • 02899 紫金礦業
  • 43.400
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.200
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.520
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.900
  • 00981 中芯國際
  • 76.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.560
  • 00700 騰訊控股
  • 607.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$14.00
  • 00357 美蘭空港
  • 10.600
  • 目標︰--
  • 00135 昆侖能源
  • 7.950
  • 目標︰$9.00
  • 02486 普樂師集團控股
  • 6.690
27/01/2026 17:25  《盤後部署》AI模型推陳出新恒指高位有支持，內險股跑贏眾安有望追落後

27/01/2026 18:30  電視廣播與摩登天空簽訂戰略合作，推動華語音樂與影視內容協同發展

27/01/2026 17:50  【新股上市】威勝控股(03393)申請分拆惟遠能源在港交所主板上市

27/01/2026 18:35  《新股上市》鳴鳴很忙(01768)暗盤收高逾72%，每手賺逾萬元

27/01/2026 18:24  港交所與巴西證券交易所簽署合作備忘錄，推進可持續金融及碳市場發展

27/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動

27/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】法巴升鋰業孖寶評級至跑贏大市，瑞銀升廣汽目標…

27/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９９２，一周拆息較上日微升至２﹒…

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華新文章
新聞>財經熱話

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？新文章
新聞>生財有道

定期存款 | 工銀亞洲98日港元定存年息高達2.75厘，188日2.5厘新文章
搵食地圖

「挽肉と米」姊妹品牌 日本手工漢堡專門店「山本漢堡」2月上旬登陸將軍澳PopCorn 1
會員專區 Feature

【讚好有禮】賞：朗豪坊 x MUDLAB LUCKY MEOW利是封套裝
職場英語教室．Zephyr Yeung

破冰英語攻略｜入職新公司如何打開話題？輕鬆建立友誼圈
先行入手．Onki Chan

2026馬年銀包顏色密碼！10+新款推介：CHANEL、Dior土色系大熱、PRADA金銀聚財、CELINE藍調之選
Art & Living Feature

《尋秦記》：回到的不是秦朝，而是昔日某段美好歲月
Watch & Jewelry Feature

Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展：在花開花落中感受時間，在永恆裡讀懂詩意
家事百科｜不鏽鋼鍋燒焦黐底？專家教天然清潔4招助你回復光亮 1
逆轉糖尿病｜67歲婦人不靠藥，1招改善高血糖3個月見效
印度疫情｜印度尼帕病毒爆發死亡率高達75%，可人傳人暫無藥醫新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
神州經脈 | 工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華
