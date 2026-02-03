今日焦點股 | 東鵬飲料今日掛牌，股份公開發售部分錄得約56倍超額認購
03/02/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=uQLXxaX6FvM
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票
03/02/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=uQLXxaX6FvM
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票
更多今日焦點股
2026-02-03
2026-02-02
2026-01-30
2026-01-29
2026-01-28
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-23
2026-01-22
延伸閱讀
03/02/2026 12:45 《午市前瞻》科企受累增值稅轉嫁憂慮惟未急減倉，滙控雞肋電訊仆直唯靠內銀
03/02/2026 12:07 外圍急反彈港股沽壓仍重，恒指反覆曾倒跌半日收升54點報26830
03/02/2026 11:48 【外圍經濟】澳洲央行加息25個基點，此前連續3次按兵不動
03/02/2026 09:47 《異動股》歌禮製藥仍升7%，擬折讓4%配股淨籌8億元用於減肥藥臨床試驗
03/02/2026 09:32 《異動股》金價反彈重上4800美元，金價ETF高開5%金礦股反彈
03/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹
03/02/2026 08:44 【大行炒Ｄ乜】車企公布銷量後遭德銀降目標，滙證削三大電訊商目標
03/02/2026 11:37 《財資快訊》美電升報７﹒８１２４，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 14:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 14:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/02/2026 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON