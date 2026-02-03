  • 會員
說說心理話
今日焦點股 | 東鵬飲料今日掛牌，股份公開發售部分錄得約56倍超額認購

03/02/2026

 

今日焦點股 | 東鵬飲料今日掛牌，股份公開發售部分錄得約56倍超額認購

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=uQLXxaX6FvM

 

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

異動股

異動股

08430

春能控股

0.157

異動股

01376

RAFFLESINTERIOR

0.108

異動股

00700

騰訊控股

581.500

即時重點新聞

03/02/2026 12:45  《午市前瞻》科企受累增值稅轉嫁憂慮惟未急減倉，滙控雞肋電訊仆直唯靠內銀

03/02/2026 12:07  外圍急反彈港股沽壓仍重，恒指反覆曾倒跌半日收升54點報26830

03/02/2026 11:48  【外圍經濟】澳洲央行加息25個基點，此前連續3次按兵不動

03/02/2026 09:47  《異動股》歌禮製藥仍升7%，擬折讓4%配股淨籌8億元用於減肥藥臨床試驗

03/02/2026 09:32  《異動股》金價反彈重上4800美元，金價ETF高開5%金礦股反彈

03/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

03/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】車企公布銷量後遭德銀降目標，滙證削三大電訊商目標

03/02/2026 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８１２４，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

美銀吳旖：中國市場對全球投資者吸引力日益增強，關注人工智能相關出口等板塊
航空股 | 內地春運啟動疊加人幣走強，中資航空股再展升勢可再吼？
港股 | 午市前瞻 | 滙控未言見頂惟值博率下降 電訊股撈底無期唯靠內銀
玩樂假期

香港快運全新「雙重賞通行證」：$288即享一年兩次優先搶購超抵機票＋總值$360優先登機／前排座位代金券
北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情
特朗普續瘋狂，美禮崩樂壞內亂頻
夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」
中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！
《腦細天劫》——盡力求生！不論在職場抑或荒島上
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？
睡前食水果影響睡眠？營養師拆解2種水果具助眠功效
「聖誕航班」慶祝會
美銀吳旖：中國市場對全球投資者吸引力日益增強，關注人工智能相關出口等板塊
台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

03/02/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

