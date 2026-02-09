今日焦點股 | 美圖公司預計去年調整後淨利增長最多66%
09/02/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=O137toD9QDg
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
09/02/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=O137toD9QDg
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多今日焦點股
2026-02-09
2026-02-06
2026-02-05
2026-02-04
2026-02-03
2026-02-02
2026-01-30
2026-01-29
2026-01-28
延伸閱讀
09/02/2026 09:23 環球資產反彈恒指高開422點報26982，僅四藍籌下跌
09/02/2026 10:08 【黎智英案】黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，其餘8人囚6年3個月至10年
09/02/2026 09:50 環球股市大升科技股領漲，阿里升2%百度升約3%，科指僅一股逆市跌
09/02/2026 09:28 【高市勝選】高市早苗歷史性大勝，日經指數漲幅擴大至5.7%
09/02/2026 09:33 《異動股》黃金ETF全線高開金礦股造好，環球資產反彈金價重上5000美元關
09/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物
09/02/2026 08:45 【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配
09/02/2026 09:36 《財資快訊》美電升報７﹒８１４２，一個月拆息上日報２﹒５９％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 11:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 11:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 11:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2026 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON