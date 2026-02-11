  • 會員
照顧者 情緒健康
今日焦點股 | 阿里正式發布面向機械人與智能設備的具身智能基礎模型「RynnBrain」

11/02/2026

 

今日焦點股 | 阿里正式發布面向機械人與智能設備的具身智能基礎模型「RynnBrain」

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=tLa53Qb2fBE

異動股

06110

滔搏

2.900

01910

新秀麗

20.040

08213

榮暉控股

0.355

即時重點新聞

11/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩日企於十天線上方惟成交縮，瀾起科技獲花旗關注可部署

11/02/2026 17:01  網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，季度股利0.232美元

11/02/2026 17:59  網易雲音樂(09899)去年純利升76%至27.5億人幣，不派息

11/02/2026 16:36  思捷環球(00330)：終止美國預託證券計劃

11/02/2026 16:08  《新股掛牌》先導智能(00470)H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌

11/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１６億元，買騰訊沽阿里

11/02/2026 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通降級中海油至中性，首予智譜ＭＩＮＩＭＡＸ…

11/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片新文章
新聞>財經熱話

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？新文章
新聞>財經熱話

恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升新文章
快樂退休．曾智華

唔道歉，似道歉，真道歉 1新文章
跨境營商戰略．Rebecca Wong

電商出海策略｜鬥平時代已過，中國品牌海外巿場競爭靠甚麼？新文章
搵食地圖

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富新文章
Fitness & Wellness Feature

2026年星座戀愛運程（一）：白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰有機會脫單？誰會遇上霧水桃花？塔羅師美子剖析！ 新文章
Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

檸檬+橄欖油！IVE張員瑛愛用的Oil Shot美容法，為何成為養生新潮流？
Watch & Jewelry Feature

Year of Horse：從駿馬奔馳到蓄勢待發，精選7款馬年限量版腕錶
山今老人教你食魚養生！為何馬年要食魚？倪匡、蔡瀾獨愛吃哪種魚？不可不知的3大食魚好處新文章
飲食陷阱｜47歲婦愛煲湯腦出血亡，醫生揭2類高危湯恐致癌新文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片
