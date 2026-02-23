  • 會員
今日焦點股 | 新年假期前四天內地零售餐飲銷售額同比增8.6%

23/02/2026

 

今日焦點股 | 新年假期前四天內地零售餐飲銷售額同比增8.6%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=N1Q3gD7FKpA

即時重點新聞

23/02/2026 09:53  特朗普關稅遭裁違憲，港股振奮恒指彈近600點重上27000

23/02/2026 09:41  《異動股》創科實業升4%申洲升3%，特朗普關稅裁定違憲出口股集體造好

23/02/2026 09:25  《異動股》智譜低開14%，AI編程套餐調整方案後致歉並開放退款

23/02/2026 09:25  【關稅戰】特朗普在最高法院敗訴，再難用關稅籌碼打擊「不聽話國家」

23/02/2026 09:23  特朗普關稅司法戰告敗，恒指高開385點報26798，出口股領漲科技股反彈

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

23/02/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】摩通普升地產股目標，高盛首予稀宇目標即過千

23/02/2026 09:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８１５１，一個月拆息上日報２﹒４８％

預算前瞻 | 財政預算案2026紫色封面首度亮相，陳茂波：象徵香港經濟內生動力持續增強
宏福苑大火 | 大埔宏福苑安置方案出爐，政府提兩大選項74%業主願考慮收購
關稅戰 | 特朗普在最高法院敗訴，再難用關稅籌碼打擊「不聽話國家」
樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜
職場女王︱盤點九大職場怪物，高調卸責＋有勇冇謀＋表演式工作
美國兩黨政客為何在慕尼黑爭奇鬥艷？
Fitness & Wellness Feature

2026年星座戀愛運程（二）：獅子座、處女座、天秤座、天蠍座！ 哪個星座危機感重？誰與伴侶缺乏透明度？塔羅師美子剖析
情人節2026｜今年不再粉紅！以柔軟粉嫩Baby Blue，解鎖低調俏麗的3大約會穿搭法
銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！
寵物健康｜20種常見年花植物暗藏貓狗中毒危機，誤食恐肚瀉嘔吐甚至致命
4個簡單居家動作 輕鬆紓緩肩膊痠痛
不良坐姿勢｜16歲學生醒後癱瘓，醫生揭肌肉萎縮風險，恐致終身殘疾
預算前瞻 | 財政預算案2026紫色封面首度亮相，陳茂波：象徵香港經濟內生動力持續增強
關稅戰 | 特朗普在最高法院敗訴，再難用關稅籌碼打擊「不聽話...

加沙和平委員會的勞役之路

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

