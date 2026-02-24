今日焦點股 | 現貨與紐約期金齊破5200美元大關
延伸閱讀
24/02/2026 09:23 美股急挫恒指低開168點報26913穿兩萬七，北水復市中芯阿里領跌
24/02/2026 09:06 Anthropic指控三家中企違規蒸餾其AI模型，包括DeepSeek稀宇及月之暗面
24/02/2026 09:01 【人行操作】內地2月LPR連續九個月不變，5年期以上3.5%，1年期3%
24/02/2026 08:58 《盤前攻略》AI替代論疊加關稅亂象重擊美股，北水復市即沽但料港股見韌性
24/02/2026 08:24 【開市Ｇｏ】關稅亂局引美股動盪，中國一連四月減持美債，金價升破5200美元
16/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特
24/02/2026 08:52 【大行炒Ｄ乜】大摩升中銀香港目標惟續籲低配，滙證普升本地公用股目標
23/02/2026 16:27 《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日微軟至２﹒…
