今日焦點股 | 現貨與紐約期金齊破5200美元大關

24/02/2026

 

今日焦點股 | 現貨與紐約期金齊破5200美元大關

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=TgmHuNmz91s

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08143 金威醫療
  • 0.112
  • 09890 貪玩
  • 19.870
  • 01239 TEAMWAY INTL GP
  • 0.450
  • 01177 中國生物製藥
  • 6.720
  • 02432 越疆
  • 43.760
股份推介
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.100
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.970
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.700
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 879.500
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.340
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 527.000
  • 00005 滙豐控股
  • 134.000
  • 00388 香港交易所
  • 413.400
  • 00992 聯想集團
  • 9.340
  • 09992 泡泡瑪特
  • 243.800
報章貼士
  • 02706 海致科技集團
  • 122.800
  • 目標︰$160.00
  • 00763 中興通訊
  • 27.240
  • 目標︰$31.00
  • 09980 東鵬飲料
  • 253.600
  • 目標︰$275.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2026 09:23  美股急挫恒指低開168點報26913穿兩萬七，北水復市中芯阿里領跌

24/02/2026 09:06  Anthropic指控三家中企違規蒸餾其AI模型，包括DeepSeek稀宇及月之暗面

24/02/2026 09:01  【人行操作】內地2月LPR連續九個月不變，5年期以上3.5%，1年期3%

24/02/2026 08:58  《盤前攻略》AI替代論疊加關稅亂象重擊美股，北水復市即沽但料港股見韌性

24/02/2026 08:24  【開市Ｇｏ】關稅亂局引美股動盪，中國一連四月減持美債，金價升破5200美元

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

24/02/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩升中銀香港目標惟續籲低配，滙證普升本地公用股目標

23/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

人氣文章

新聞>財經熱話

高市勝選 | 特朗普助高市競選連任？日媒曝美國上月主動出手救日圓新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略｜AI替代論疊加關稅亂象重擊美股，北水復市即沽但料港股見韌性新文章
人氣文章

新聞>國際動態

巴拿馬總統宣布接管長和兩港口，據報接管方為馬士基及MSC新文章
人氣文章

智城物語．方展策

AI點燃記憶體末日！為何人工智能投資竟令全球記憶體大缺貨？這對電腦、手機、汽車業構成甚麼威脅？
人氣文章

搵食地圖

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO Reno15 F 5G｜AI影像＋長效續航，全方位創作拍攝夥伴
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《夜王》：由太子到葵芳
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！
男子不煙不酒愛運動仍患末期肺癌，醫生揭3種家電成致電隱患 新文章
人氣文章
家事百科｜廚房3大隱形毒物，高溫難殺惡菌，醫生警告恐傷肝腎破壞血管
人氣文章
成功抗癌｜男子患肝癌12cm腫瘤自發性消失，醫生揭3大原因
