今日焦點股 | 長和系逾1100億元售英國電網UKPN

26/02/2026

 

今日焦點股 | 長和系逾1100億元售英國電網UKPN


　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=tu1tmYeai20

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

異動股

異動股

00981

中芯國際

67.600

異動股

03088

華夏恒生科技

6.480

異動股

08111

中國科技產業集團

0.086

即時重點新聞

26/02/2026 17:15  《盤後部署》北水持續出貨累恒指反覆低收，地緣政局未穩押注金價可吸招金

26/02/2026 17:06  百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期

26/02/2026 16:34  新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙

26/02/2026 16:37  周大福創建(00659)中期純利升15.3%至13.3億元，派息28仙

26/02/2026 16:25  恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四

26/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７３﹒６６億元，買美團沽中海油

26/02/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控績後大摩升目標8%，瑞銀升李寧目標三成兼升級至買入

26/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２２６，一周拆息較上日微升１０基點

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

