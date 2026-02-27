  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 百度上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣，勝預期

27/02/2026

 

今日焦點股 | 百度上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣，勝預期

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=3CV-ST2tFMw

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

06869

長飛光纖光纜

144.900

異動股

01341

昊天國際建投

0.058

異動股

01277

力量發展

2.020

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 142.900
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.060
  • 01277 力量發展
  • 2.000
  • 02629 MIRXES-B
  • 16.950
  • 00179 德昌電機控股
  • 28.300
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.810
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.060
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.260
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.020
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.540
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.600
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.620
  • 00012 恒基地產
  • 35.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 717.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.500
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 52.650
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.120
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2026 12:06  恒指半日升197點報26578，新地績佳股價創新高，百度績後先跌後升

27/02/2026 09:56  《異動股》兩會開幕前內銀逆市跌，工行農行齊挫近2%

27/02/2026 11:29  【新股上市】據報先正達次季提交上市申請籌780億元，或成10年來最大型新股

27/02/2026 12:15  光大水務(01857)全年少賺17%收入減22%，派息降27%至4.22港仙

27/02/2026 10:46  據報巴拿馬檢察官突擊搜查長和旗下巴拿馬港口公司辦公室

27/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７３﹒６６億元，買美團沽中海油

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２３９，隔夜拆息較上日微升１３基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

百度｜季績倒退仍勝預期，大行力撐可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 許正宇：預算案兼顧宏觀發展與民生措施，外匯基金轉撥非常態化安排新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股或穿百天線惟科技股中線仍看好，新地難高追但料樓市穩中向上新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

印尼押注加沙，惹外交轉向關注新文章
人氣文章

騙局大拆解

匯豐發現偽冒「HSBC RM Chat」WhatsApp帳戶！提醒客戶：官方帳戶有「藍剔」
人氣文章

搵食地圖

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮＋日本時令活蠔＋會員8折優惠新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

愛情市場的「季節性求偶潮」：單身派對趣事大公開！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

馬年蹄印與城史年輪：回顧一代代香港馬王的傳奇
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜60歲林保怡身形發福顯老態，走路姿態疑患不死癌症
人氣文章
營養師拆解夏威夷果仁高脂迷思，研究揭2大營養助改善膽固醇，每日建議食量公開新文章
人氣文章
名人健康｜84歲盧海鵬近況曝光，演唱會及參加渣馬：行動不便需攙扶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 13:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 13:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 13:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/02/2026
百度｜季績倒退仍勝預期，大行力撐可趁低吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

說說心理話

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區