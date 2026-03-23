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今日焦點股 | 紫金礦業去年賺518億人幣升62%，派息38分

23/03/2026

 

今日焦點股 | 紫金礦業去年賺518億人幣升62%，派息38分

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2026 16:40
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