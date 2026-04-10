今日焦點股 | 騰訊首季再遭南非大股東減持
10/04/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 16:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 16:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 16:35
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