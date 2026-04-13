今日焦點股 | 滙控獲授予穩定幣發行人牌照，計劃下半年推出港元穩定幣
13/04/2026
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【你點睇？】美伊達成兩周停火協議，本周將重啟談判。你認為美國會否再次趁談判偷襲？伊朗會否如約開放航道？► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2026 12:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2026 12:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/04/2026 11:45
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|大行報告13/04/2026
大行報告 | 大和麥格理齊降騰訊目標價，花旗升蔚來目標逾兩成
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