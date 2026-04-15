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今日焦點股 | 特朗普稱美伊可能在未來兩天內恢復和談

15/04/2026

 

今日焦點股 | 特朗普稱美伊可能在未來兩天內恢復和談

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2026 15:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2026 15:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2026 15:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/04/2026 15:05
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