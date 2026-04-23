今日焦點股 | 據悉阿里及騰訊洽談投資DeepSeek
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 13:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2026 13:20
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