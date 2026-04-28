今日焦點股 | 寧德時代據報擬折讓最多7%配股，擬籌50億美元
28/04/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2026 16:40
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