今日焦點股 | 友邦保險首季新業務價值升13%，內地及香港市場表現強勁
30/04/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2026 10:40
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異動股 | 國壽升半成，首季純利升32%，新業務價值按年升75%
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