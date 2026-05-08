  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 軍指伊朗對美軍艦發動襲擊

08/05/2026

 

今日焦點股 | 軍指伊朗對美軍艦發動襲擊


  立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=eUSD5hnjESI

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01304

FORTIOR

148.900

異動股

02661

輕鬆健康

42.100

異動股

00700

騰訊控股

469.800

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 470.400
  • 02656 健康１６０
  • 20.200
  • 01432 中國聖牧
  • 0.340
  • 01109 華潤置地
  • 36.400
  • 09982 中原建業
  • 0.147
股份推介
  • 00580 賽晶科技
  • 1.960
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.540
  • 目標︰$13.20
  • 00836 華潤電力
  • 20.060
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 310.600
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.540
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 60.750
  • 00700 騰訊控股
  • 470.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 138.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 31.360
  • 00981 中芯國際
  • 72.900
報章貼士
  • 01304 FORTIOR
  • 150.000
  • 目標︰$150.00
  • 00001 長和
  • 72.250
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.140
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/05/2026 10:40  《異動股》兩機械人公司招股相關概念股齊飆，德昌電機升近7%優必選漲6%

08/05/2026 09:04  【關稅戰】美國貿易法院裁定特朗普政府最新的10%關稅不合法

08/05/2026 10:48  【中東戰火】第一阿布扎比銀行等三家中東銀行據報在香港設立或擴大業務，將進駐長江集團中心二期

08/05/2026 08:07  【中東戰火】伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，特朗普稱停火仍有效

08/05/2026 09:42  《異動股》泡泡瑪特逆市再飆近7%，段永平續力推昨稱已由神華換倉

08/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出47.97億元，買中芯沽騰訊

08/05/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】摩通升創科目標見176元，大和升濰柴評級至跑贏大市

08/05/2026 09:35  《財資快訊》美電軟報7.8314，一年拆息上日報3.03%

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

打擊貪腐 | 國防部兩任前部長魏鳳和、李尚福判死緩，解放軍報：咎由自取、自作自受新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 百度逆市升逾3%，旗下崑崙芯啟A股上市輔導新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 摩通牛看匯控$182創科$176，大摩升潤地目標至$42.6新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學手相︱手掌金星丘「俠義紋」清晰橫紋︰有義氣行事決斷＋熱心助人新文章
人氣文章

搵食地圖

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜40多歲女子微信結識「加密貨幣投資專家」，個半月損失超過$120萬港元
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

網路瘋傳做愛前喝三杯咖啡能提升性高潮，破解「性愛咖啡」迷思：男女影響大不同！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚前以修補遺憾為由約會前度，為的不是放低過去，而是想趁機放縱一番
人氣文章

Fashion Feature

Met Gala 2026穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體 20+紅毯造型盤點
健康好人生 Health Channel
人氣文章
病毒危機｜郵輪旅程憂漢坦病毒 中醫針灸3步築防線強正氣 新文章
人氣文章
名人健康丨張敬軒患急性內耳迷路炎，醫生警告：出現1情況極嚴重
人氣文章
登山意外｜兩港男日本遇極寒冷困境 食物耗盡1人失意識
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 11:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 11:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 11:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2026 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事08/05/2026
打擊貪腐 | 國防部兩任前部長魏鳳和、李尚福判死緩，解放軍報：咎由自取、自作自受
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，...

08/05/2026 09:10

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區