今日焦點股 | 三桶油：特朗普推倒伊朗和平方案
11/05/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 23:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/05/2026 16:40
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