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今日焦點股 | 泡泡瑪特首季度整體收益按年增長75%-80%，中國收益增逾倍

13/05/2026

 

今日焦點股 | 泡泡瑪特首季度整體收益按年增長75%-80%，中國收益增逾倍

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 17:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 17:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2026 16:40
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