今日焦點股 | 4月新增人民幣貸款減少100億元，時隔9個月再轉負
15/05/2026
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15/05/2026 17:27 《財資快訊》美電軟報7.8286，一周拆息較上日降至2.51%
|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2026 20:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2026 16:40
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|財經熱話15/05/2026
據報順豐進軍貴金屬倉儲，10月香港機場附近開設金庫，容量高達百噸
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