今日焦點股 | 大模型概念股Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元
29/05/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2026 16:40
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