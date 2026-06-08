  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

今日焦點股 | 美股晶片股遭猛烈獲利回吐

08/06/2026

 

今日焦點股 | 美股晶片股遭猛烈獲利回吐

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=wqHaojL8vqY

【你點睇？】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

02328

中國財險

14.680

異動股

08123

華億金控

0.139

異動股

03690

美團－Ｗ

76.100

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02328 中國財險
  • 14.680
  • 08123 華億金控
  • 0.139
  • 03690 美團－Ｗ
  • 76.100
  • 00268 金蝶國際
  • 7.540
  • 01933 元力控股
  • 0.495
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 46.760
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 5.200
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 117.200
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.710
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 12.760
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.800
  • 00700 騰訊控股
  • 449.600
  • 02513 智譜
  • 1,323.000
  • 00005 滙豐控股
  • 142.000
  • 00981 中芯國際
  • 72.750
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 17.130
  • 目標︰$17.70
  • 01368 特步國際
  • 4.460
  • 目標︰$4.75
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 24.100
  • 目標︰$43.20
熱炒概念股
即時重點新聞

08/06/2026 12:07  恒指半日挫293點報24668仍跑贏亞股，AI概念齊挫內銀撐場

08/06/2026 11:21  【習金會】習近平抵達平壤，對朝鮮展開兩天國事訪問

08/06/2026 11:02  《外資精點》高盛︰中國遏制跨境資本外流無礙本港樓市上升周期，料全年樓價升15%

08/06/2026 09:30  《異動股》季檢生效三染藍股亦低開，六股入通惟不見MiniMax低開逾5%

08/06/2026 09:28  【中東戰火】伊朗戰火第101日，德黑蘭導彈襲以色列，特朗普砲轟內塔尼亞胡

08/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出24.26億元，買騰訊沽中芯

08/06/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】中信里昂齊削博彩股目標，法巴續撐寧德時代登800元

08/06/2026 11:36  《財資快訊》美電穩報7.8348，隔夜拆息較上日微升15基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

11 SKIES被嘲「死場」，林天福澄清：尚未全面開放，原定2028年才完工新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、阿里、小米、寧德、統一、美的及濠賭股最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

陳茂波：機器人店長紅磡開工，AI融入日常生活，「AI+產業與發展策略委員會」月內開會新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

全球股市現連環劫新文章
人氣文章

購物兵團

超市優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折
人氣文章

英倫歲月．范強

大使館的年輕一代新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

維港夜景與老字號的極致浪漫：蝦籽黃燒鮮鰵花膠扒、鮑汁扣南非二十二頭吉品鮑魚，驚艷交織「永樂蝦籽吉品鮑魚宴」 新文章
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

三十歲後失戀，我們哭的是「原來我們真的不適合」 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥有法｜研究揭豆腐1種食法，燒脂效果如打天然瘦瘦針，有助逆轉脂肪肝
人氣文章
從一杯奶茶開始的成長課 | 寵愛一生 同遊科學園2026
人氣文章
恙蟲病奪命｜39歲網紅遭恙蟲叮咬致死！生前喉嚨潰爛，5大防蟲貼士
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 12:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 12:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 12:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2026 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/06/2026
11 SKIES被嘲「死場」，林天福澄清：尚未全面開放，原定2028年才完工
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區