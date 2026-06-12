今日焦點股 | 周大福全年純利升52.2%，末期息增至0.45元
12/06/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2026 12:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2026 12:31
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