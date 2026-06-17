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今日焦點股 | 建滔積層板遭建滔集團折讓約11%減持套現近118億元

17/06/2026

 

今日焦點股 | 建滔積層板遭建滔集團折讓約11%減持套現近118億元

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 12:03
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