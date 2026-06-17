今日焦點股 | 建滔積層板遭建滔集團折讓約11%減持套現近118億元
17/06/2026
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【你點睇？】美伊料簽諒解備忘錄，你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行？ ► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 12:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 12:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2026 11:46
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