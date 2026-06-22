今日焦點股 | 騰訊旗下微信原生AI助手小微開始小範圍內測
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2026 16:29
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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/06/2026 16:10
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