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熊麗萍：短期市況受數據影響　恒指料19000至19800點上落

15/03/2023

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　港股上日（14日）急挫488點，失守100天線及再創年內低位，同時恒指市盈率（PE）亦跌至10.61倍，較過去十年平均水平（11.88倍）還要低，反映了甚麼情況？市盈率低亦不代表值博？還須參考甚麼指標？市況動盪下資金泊入公用股，上日一眾公用股均升1%至4%不等，當中以業績股港燈(02638)表現最亮眼，收市有3%進帳。如何解讀公用股的升勢？純為市場高息之選﹑抑或公用股終發揮避險作用？長江基建(01038)及電能實業(00006)今日（15日）亦將公布業績，績前該如何部署？另外Conita亦會分析疫後物流快遞股前景！

 

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