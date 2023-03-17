溫鋼城：李寧市盈率仍有上升空間 守穩60元上望80元以上

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

李寧(02331)在疫情影響下去年全年多賺1%，加上存貨問題嚴重，屬意料之內？業績屬歷史表現，今年內地政府大力刺激內需，市場憧憬或可傳導至體育用品股，目前市盈率尚算合理？體育用品股仍然可炒？內地2月70個大中城市房價指數按年跌幅收窄，但按月創19個月以來最大升幅，究竟屬新春滯後反應抑或行業回暖跡象？

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