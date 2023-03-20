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人行提早降準穩經濟　料對港股影響不大

20/03/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　人民銀行於上周五（17日）收市後為市場投下震撼彈，無預兆下降準25基點，將於下周一（27日）生效，時隔三個月再度降準，惟降準時間較市場預期早，人行此時降準對市場有何啟示？或想強調中央新班子的管治風格？市場繼續聚焦外圍銀行業風波發展，瑞銀(UBS)宣布將以30億瑞郎收購陷入財困的瑞信(CS)，並承擔最多50億瑞郎損失，其餘90億瑞郎損失則由瑞士政府包底。資金鏈危機暫時解決後，料市場震盪已到尾聲？惟本周市場數據及消息多多，包括美國聯儲局將於周三晚（23日凌晨）公布議息結果﹑騰訊(00700)及美團(03690)等大型科企陸續公布業績，市況恐較上周更波動？避險股的投資價值有變？內地餐飲股當中，龍頭以外的股份或是疫後復常的新黑馬？！

 

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