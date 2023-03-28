黃瑋傑：港股陷調整仍有望展升浪 阿里仍屬弱勢 下半年先看100元

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地首兩月工業企業利潤跌22.9%，港股連升兩周後，上日收挫逾300點，再失守250天牛熊線。距離季結還有四個交易日，港股首季幾乎原地踏步，兩萬大關是否已經由支持變阻力？港股短期下方支持位在哪裡？阿里巴巴(09988)創辦人馬雲行蹤再次成為市場焦點，外電報道指，中國政府一直嘗試說服馬雲回國，以幫助政府展示對商界的支持，但遭到馬雲拒絕。不過他資助兼創辦的杭州雲谷學校親證馬雲已身處杭州，親身粉碎傳聞。阿里上日（27日）一度急升6%，收市隨即打回原形，90元大關阻力有多大？現時仍是入貨好機會嗎？

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